Che Classe: nuova classifica e nuovo tema per i nostri protagonisti

Oggi la competizione “Che Classe” entra ufficialmente nel suo mese finale, e l'ultima classifica pubblicata conferma che la sfida è più accesa che mai. Sebbene l'aggiornamento non abbia modificato il podio, le classi in testa hanno ingranato la quarta marcia, proiettando la gara verso un finale thrilling.

La 5ªB di Ponte Dell’Olio si conferma leader indiscussa, superando i 31.780 punti. La vera notizia, però, è l’impegno straordinario degli inseguitori: le classi della Top 5 hanno registrato aumenti tutti superiori ai 500 punti, segno che la raccolta di punti e bonus è entrata ulteriormente nel vivo. A far registrare la performance più impressionante è stata la 2ªB della Scuola Secondaria F. Ghittoni di San Giorgio, con 1.624 punti in più. Un exploit eccezionale che, unito ai 1.434 punti guadagnati dalla Materna Arcobaleno di Centovera, consolida un podio di altissimo livello, lanciando le due classi all'inseguimento della capolista.

Grande dinamismo anche tra gli altri protagonisti, con la Primaria 4ªA di Vigolzone che ha aumentato il suo bottino di 1.113 punti, e la 5ªD della Rodari di Podenzano che ha registrato un’ottima crescita di 612 punti. Anche al di fuori della Top Ten il dinamismo non manca: la 3ªA della media Carducci di Piacenza ha compiuto un balzo notevole, guadagnando ben otto posizioni. L’iniziativa, inoltre, continua ad attrarre nuove scuole in gioco, come la Materna Zaira Sgorbati di Borgonovo e la media di San Giorgio, confermando l'entusiasmo del territorio.

"Inventa una nuova festa: come si chiama e come si festeggia?". La proposta ha trionfato con un netto 42% dei voti espressi nei giorni scorsi sui canali Instagram, superando "Qual è la festa che aspetti di più?" (30%) e "Illustra un ricordo emozionante legato a una festa" (28%). Studenti e insegnanti sono ora chiamati a dare libero sfogo alla fantasia per inventare feste di tutti i tipi, concentrandosi sugli aspetti che più interessano: si possono creare decorazioni, usanze, inni e cibi immaginari. L'obiettivo è ottenere tutti i punti possibili per scalare la classifica, partecipando con entusiasmo a questa ultima fase. È fondamentale tenere a mente che c'è tempo fino alle 23.59 di sabato 13 dicembre per inviare gli elaborati all'indirizzo [email protected]. Ogni elaborato valido porterà 5 punti in più alla classe (saranno conteggiati fino a 10 elaborati per ciascuna classe). La stessa giornata, sabato 13 dicembre, sarà anche l'ultima utile per effettuare il proprio voto attraverso il portale dedicato al gioco. E per gli elaborati del'ultima, decisiva fase di gioco, il verdetto è arrivato direttamente dagli utenti: il quarto tema di "Che Classe" sarà.

Non resta che attendere il prossimo aggiornamento per scoprire se i grandi balzi in avanti si tradurranno in un clamoroso cambio al vertice. Il conto alla rovescia per la vittoria è iniziato.