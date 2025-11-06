Che Classe, nuova classifica e sempre più partecipanti

La classifica di “Che Classe” continua a regalare forti emozioni: i dati aggiornati che potete scorrere nella graduatoria mostrano una crescita esponenziale dei punteggi e una piccola rivoluzione delle prime posizioni.

La 5ªB della primaria di Ponte Dell’Olio si conferma saldamente in testa alla classifica, aumentando il suo vantaggio con un totale impressionante di 13.956 punti (5.602 punti in più rispetto all’ultima pubblicazione), distanziando in modo significativo il resto del gruppo.

Dietro il leader, la Materna Arcobaleno di Centovera compie un sorpasso cruciale, piazzandosi al 2° posto e scavalcando la 2ªD della media Ghittoni di San Giorgio.

Da notare anche il significativo incremento del numero dei partecipanti in questa nuova graduatoria: sono ben 187 le classi che hanno ricevuto almeno un voto in questa edizione del gioco, e che possono quindi concorrere alla vittoria. Ma dovrete continuare a sostenerle per farle arrivare tra le prime 138, ovvero tra le classi che verranno premiate alla fine del gioco.

Ricordate che questi punteggi risalgono a qualche giorno fa, così da permettere i controlli necessari prima della pubblicazione. E attenzione, mancano ancora i punti derivanti dalla prima tornata di elaborati arrivati in redazione, che saranno visibili nella prossima graduatoria. La gara è più aperta che mai. Non smettete di votare e continuate a sostenere la vostra classe!