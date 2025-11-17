Che Classe, nuova sfida per gli elaborati: cosa chiedere alla lampada magica?
Valentina Zilocchi
|1 ora fa
Da oggi si apre ufficialmente la terza fase del nostro gioco dedicato agli elaborati creativi. Dopo aver esplorato, nello scorso appuntamento, il tema delle invenzioni utili agli altri, è arrivato il momento di concentrarci su qualcosa di ancora più personale e affascinante: i desideri. Vi avevamo proposto tre opzioni tra cui scegliere il nuovo tema, tutte legate al mondo dei sogni e delle aspirazioni. La vostra partecipazione è stata, come sempre, straordinaria. E con il 44% delle preferenze, l’opzione vincitrice è stata: “Cosa chiederesti alla lampada magica?”. Un desiderio può raccontare moltissimo di una persona: parla di ciò che si sogna, di ciò che si spera, di ciò che si vorrebbe cambiare o migliorare. È uno sguardo sul futuro, una finestra sulle cose che contano davvero per voi.
Avete tempo fino alle 23.59 di domenica 30 novembre per inviare i vostri elaborati all’indirizzo [email protected].
Siamo ormai oltre la metà del percorso: questa fase può diventare una piacevole “navigazione” verso il traguardo, oppure quella in cui stravolgere i pronostici. È proprio ora che serve determinazione: la gara entra davvero nel vivo e ogni punto può fare la differenza. Continuate quindi a votare ogni giorno per sostenere la vostra classe del cuore e coinvolgete quanti più amici e familiari possibile. Non dimenticate i codici bonus che trovate il mercoledì e la domenica al Centro Commerciale Gotico: inserirli al momento del voto vi farà guadagnare ben 3 punti aggiuntivi!
E per motivarvi ancora di più, ecco la classifica aggiornata: ricordiamo sempre che i punteggi risalgono a qualche giorno fa per permettere i controlli prima della pubblicazione.
