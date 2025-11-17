Che Classe, nuova sfida per gli elaborati: cosa chiedere alla lampada magica?

Da oggi si apre ufficialmente la terza fase del nostro gioco dedicato agli elaborati creativi. Dopo aver esplorato, nello scorso appuntamento, il tema delle invenzioni utili agli altri, è arrivato il momento di concentrarci su qualcosa di ancora più personale e affascinante: i desideri. Vi avevamo proposto tre opzioni tra cui scegliere il nuovo tema, tutte legate al mondo dei sogni e delle aspirazioni. La vostra partecipazione è stata, come sempre, straordinaria. E con il 44% delle preferenze, l’opzione vincitrice è stata: “Cosa chiederesti alla lampada magica?”. Un desiderio può raccontare moltissimo di una persona: parla di ciò che si sogna, di ciò che si spera, di ciò che si vorrebbe cambiare o migliorare. È uno sguardo sul futuro, una finestra sulle cose che contano davvero per voi.

fino alle 23.59 di domenica 30 novembre per inviare i vostri elaborati all’indirizzo Avete tempoper inviare i vostri elaborati all’indirizzo [email protected]

Siamo ormai oltre la metà del percorso: questa fase può diventare una piacevole “navigazione” verso il traguardo, oppure quella in cui stravolgere i pronostici. È proprio ora che serve determinazione: la gara entra davvero nel vivo e ogni punto può fare la differenza. Continuate quindi a votare ogni giorno per sostenere la vostra classe del cuore e coinvolgete quanti più amici e familiari possibile. Non dimenticate i codici bonus che trovate il mercoledì e la domenica al Centro Commerciale Gotico: inserirli al momento del voto vi farà guadagnare ben 3 punti aggiuntivi!

E per motivarvi ancora di più, ecco la classifica aggiornata: ricordiamo sempre che i punteggi risalgono a qualche giorno fa per permettere i controlli prima della pubblicazione.