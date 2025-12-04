Che Classe, si avvicina la finalissima: ancora cambi e novità

Nuova classifica aggiornata per i nostri concorrenti. La variazione più evidente è quella sul podio, dove il secondo posto è stato riguadagnato dalla Materna di Centovera, che continua il duello con la 2ªB della Ghittoni di San Giorgio. Una sfida avvincente, che ci tiene con il fiato sospeso da settimane! Ma anche il resto della graduatoria registra giornate movimentate: notevolissima la prestazione della 2ªA della già citata Ghittoni, che fa un balzo in avanti di ben 95 posizioni! Anche la 1ªA della primaria di Borgonovo fa un lungo, lunghissimo passo, guadagnando in un colpo solo più di 51 posizioni e rientrando così (per ora) tra i premiati.

Da notare che, nonostante i giorni che ci separano dal gran finale siano pochi, ci sono ancora classi che entrano ora in gioco: la loro strategia è certamente quella di lanciarsi a capofitto nella sfida e mettere l’acceleratore per queste ore! In questa classifica sono ben 5 le new entry, che portano a un totale di 238 le classi attualmente in gioco.

Attenzione: in questa graduatoria, che come sempre è aggiornata a qualche giorno fa, non sono ancora presenti i punti derivanti dall’invio degli elaborati relativi al terzo tema. Nelle prossime graduatorie quindi ci aspettiamo grandi salti nei punteggi, dovuti sia alle decine di punti guadagnate dalle vostre opere d’arte, sia al vostro costante impegno nel sostenere i vostri preferiti.

Fino al 13 dicembre potete continuare a votare ogni giorno, anche usufruendo dei Codici Bonus esposti al Centro Commerciale Gotico ogni domenica e mercoledì. Stessa “data limite” per l’invio degli elaborati relativi al tema che conclude questa nona edizione, “Inventa una festa”: dovrete inviarli entro le ore 23.59 del suddetto 13 dicembre per fare in modo che quei preziosi punti vi aiutino a scalare l’ultima graduatoria.

Solo 138 tra queste decine di partecipanti riusciranno a portare a casa (anzi, a scuola) uno dei premi messi in palio e sfogliabili nel catalogo: avete ancora tempo per puntare a una delle posizioni più interessanti!