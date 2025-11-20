Che Classe: tutti gli aggiornamenti sui vostri piccoli campioni

Continua il cammino dei giocatori di Che Classe: qui sotto una nuova classifica vi aggiornerà sul percorso dei vostri campioni, e sulla corsa che da qualche settimana ci unisce nella nona edizione del progetto dedicato alle scuole piacentine.

Nella graduatoria, che come al solito è “fotografata” alcuni giorni prima della sua effettiva pubblicazione, per consentire i controlli del caso, non troverete ancora i punti che i nostri piccoli protagonisti hanno guadagnato grazie alle loro bellissime invenzioni, create, disegnate e descritte perché possano aiutare gli altri. Questi piccoli ma importanti “tesoretti” saranno visibili nelle prossime classifiche.

Cloudflare (“ disservizio tecnico esterno e indipendente dalla nostra volontà: per questo motivo non è stato possibile intervenire né ripristinare tempestivamente il corretto funzionamento della piattaforma. Le votazioni da ieri sono nuovamente attive e regolari. Una comunicazione di servizio: nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito alla difficoltà che alcuni utenti hanno avuto nelle votazioni di mercoledì 18 novembre. I problemi dovuti a una criticità di(“ Disservizi globali alla rete Internet, problemi a siti e app ”, fonte Ansa) hanno colpito e causato problemi anche al portale del nostro gioco. Si è trattato di unesterno e indipendente dalla nostra volontà: per questo motivo non è stato possibile intervenire né ripristinare tempestivamente il corretto funzionamento della piattaforma. Le votazioni da ieri sono nuovamente attive e regolari.

Oltre a rammaricarci per il disagio avvertito per questo disservizio, non possiamo che invitarvi a continuare a votare per mantenere, oppure conquistare, il vostro posto tra le 138 classi che alla fine del gioco saranno premiate con una scorta di materiale scolastico da utilizzare durante le attività scolastiche.

Per scalare la classifica più velocemente, potete utilizzare i preziosi strumenti previsti dal regolamento del gioco: il codice bonus esposto al Centro Commerciale Gotico ogni domenica e mercoledì (ma utilizzabile tutti i giorni), che trasforma il valore del vostro voto quotidiano, che da 1 punto passa a 4 punti; gli elaborati sul tema “Cosa chiederesti alla lampada magica?”, ognuno del valore di 5 punti (fino a 10 per ogni classe, ovvero 50 punti), che non solo vi permettono di puntare più velocemente ai piazzamenti più interessanti, ma permettono a noi di conoscervi meglio. Non perdete nessuna di queste occasioni, e continuate a giocare per i vostri preferiti!