Che Classe: tutti gli aggiornamenti sui vostri piccoli campioni
Valentina Zilocchi
|2 ore fa
Continua il cammino dei giocatori di Che Classe: qui sotto una nuova classifica vi aggiornerà sul percorso dei vostri campioni, e sulla corsa che da qualche settimana ci unisce nella nona edizione del progetto dedicato alle scuole piacentine.
Nella graduatoria, che come al solito è “fotografata” alcuni giorni prima della sua effettiva pubblicazione, per consentire i controlli del caso, non troverete ancora i punti che i nostri piccoli protagonisti hanno guadagnato grazie alle loro bellissime invenzioni, create, disegnate e descritte perché possano aiutare gli altri. Questi piccoli ma importanti “tesoretti” saranno visibili nelle prossime classifiche.
Una comunicazione di servizio: nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in merito alla difficoltà che alcuni utenti hanno avuto nelle votazioni di mercoledì 18 novembre. I problemi dovuti a una criticità di Cloudflare (“Disservizi globali alla rete Internet, problemi a siti e app”, fonte Ansa) hanno colpito e causato problemi anche al portale del nostro gioco. Si è trattato di un disservizio tecnico esterno e indipendente dalla nostra volontà: per questo motivo non è stato possibile intervenire né ripristinare tempestivamente il corretto funzionamento della piattaforma. Le votazioni da ieri sono nuovamente attive e regolari.
Oltre a rammaricarci per il disagio avvertito per questo disservizio, non possiamo che invitarvi a continuare a votare per mantenere, oppure conquistare, il vostro posto tra le 138 classi che alla fine del gioco saranno premiate con una scorta di materiale scolastico da utilizzare durante le attività scolastiche.
Per scalare la classifica più velocemente, potete utilizzare i preziosi strumenti previsti dal regolamento del gioco: il codice bonus esposto al Centro Commerciale Gotico ogni domenica e mercoledì (ma utilizzabile tutti i giorni), che trasforma il valore del vostro voto quotidiano, che da 1 punto passa a 4 punti; gli elaborati sul tema “Cosa chiederesti alla lampada magica?”, ognuno del valore di 5 punti (fino a 10 per ogni classe, ovvero 50 punti), che non solo vi permettono di puntare più velocemente ai piazzamenti più interessanti, ma permettono a noi di conoscervi meglio. Non perdete nessuna di queste occasioni, e continuate a giocare per i vostri preferiti!
Gli articoli più letti della settimana
1.
Castel San Giovanni, schianto nella rotonda: auto distrutta contro il monumento degli alpini
2.
Le aprono lo sportello dell'auto, lei reagisce e li mette in fuga
3.
In Val Rosello si coltivano i funghi per la prima volta: «Il profumo dei nostri boschi»
4.
Il parroco torna e trova la canonica distrutta a picconate