Che Classe, ultimo giorno di votazione: stasera terminano i giochi

Sembra incredibile, ma siamo già arrivati all’ultimo giorno della nona edizione di Che Classe! Otto settimane intense, scandite da votazioni quotidiane, bonus strategici e una nuova ondata di creatività arrivata dalle scuole della provincia di Piacenza. Oggi, 13 dicembre, il gioco entra nella sua giornata più decisiva: fino a mezzanotte, per la precisione fino alle 23.59, c’è ancora tempo per sostenere la vostra classe preferita e provare a spingerla verso la zona premi.

Come ormai sapete, ogni utente può esprimere un solo voto al giorno. Un gesto semplice, ma che proprio in questa ultima corsa può fare la differenza tra un piazzamento qualunque e una posizione da vincitori. E per chi si è mosso con lungimiranza nei giorni scorsi, resta spendibile anche il codice bonus esposto mercoledì al Centro Commerciale Gotico: utilizzandolo, il voto di oggi varrà quattro punti, un’occasione preziosa per dare un ultimo, decisivo slancio ai vostri beniamini.

"Inventa una festa". Fantasia e originalità non sono mancate: tra le pagine del gioco in queste settimane avete trovato una piccolissima selezione dei lavori già giunti in redazione (all'indirizzo [email protected]), scelti come esempio della straordinaria varietà di idee proposte da bambine, bambini e ragazzi. Ecco uno sguardo fresco e divertente su come i nostri piccoli campioni immaginerebbero un giorno speciale tutto da vivere. E tutte queste bellissime opere d'arte potranno essere sfogliate non solo sul quotidiano, ma nell'album facebook a loro dedicato, sulla pagina di Libertà. Anche questo, un vero album di ricordi di questa edizione, viene aggiornato periodicamente per accogliere i vostri capolavori! Oggi è anche fissata la scadenza per l'invio degli elaborati dedicati al quarto tema di questa edizione:

Qui di seguito trovate inoltre l’ultima classifica provvisoria prima delle verifiche ufficiali. Come sempre, la graduatoria risale a qualche giorno fa per permettere i controlli necessari. Ricordiamo che accederanno ai premi le classi classificate dalla 1ª alla 138ª posizione. I primi 18 gruppi potranno scegliere il proprio premio dal catalogo, in base ai crediti conquistati; per le altre 120 classi vincitrici sono previsti pacchetti di materiale scolastico, sempre commisurati al punteggio ottenuto.

Ora non resta che dare fondo alle ultime energie e sostenere ancora una volta i vostri campioni. Nei prossimi giorni, come da tradizione, sveleremo i vincitori ufficiali di questa nona edizione. Buona volata finale a tutti!