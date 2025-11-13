Che Classe, una nuova classifica mentre oggi si sceglie il terzo tema per gli elaborati sui "Desideri"

terzo sondaggio per scegliere il nuovo tema, dedicato questa volta al mondo dei “Desideri”. Settimana dopo settimana, le classi stanno mettendo in campo fantasia, spirito di squadra e tanta voglia di divertirsi, tra voti online quotidiani, bonus al Centro Gotico e sfide creative sempre nuove. Proprio oggi sulle stories del canale Instagram di Libertà , sarà online per 24 ore ilper scegliere il nuovo tema, dedicato questa volta al mondo dei

Gli utenti potranno votare una delle tre opzioni: “Se trovassi una lampada magica, quale desiderio esprimeresti?”, “Illustra un tuo desiderio che si è avverato” oppure “Illustra un tuo desiderio per il futuro”.

Il sondaggio resterà attivo solo per un giorno, quindi sarà importante partecipare subito: ogni voto è importante per disegnare le prossime settimane del gioco. Il tema vincitore verrà annunciato lunedì 17 novembre, e da quel momento le classi potranno iniziare a dare vita ai propri elaborati. Le tre proposte offrono spunti diversi, adatti a ogni età. Chi sceglierà la lampada magica potrà immaginare mondi incantati, desideri straordinari o buffi: c’è chi potrebbe chiedere un cane parlante, chi una montagna di gelato o chi, più legato alla realtà, desidererebbe un mondo senza guerre. Chi preferisce raccontare un desiderio realizzato potrà invece riflettere su esperienze personali: un viaggio tanto atteso, un’amicizia ritrovata, la vittoria di una gara o l’arrivo di un nuovo fratellino o sorellina. Infine, con il proprio desiderio per il futuro, i ragazzi potranno esprimere sogni e speranze più grandi: diventare medici, insegnanti, artisti, astronauti, o semplicemente vedere un pianeta più pulito e felice.

raccolta degli elaborati legati al secondo tema: avete tempo fino alle 23.59 di domenica 16 novembre per inviare disegni, racconti o poesie all’indirizzo [email protected]. Ma non dimenticate che, tra tutti questi impegni creativi, c’è anche l’impegno quotidiano legato alle votazioni online: ogni giorno potete dare il vostro sostegno alla vostra classe preferita sul portale Nel frattempo continua anche lalegati al secondo tema: avete tempoper inviare disegni, racconti o poesie all’indirizzo. Ma non dimenticate che, tra tutti questi impegni creativi, c’è anche l’impegno quotidiano legato alle votazioni online: ogni giorno potete dare il vostro sostegno alla vostra classe preferita sul portale checlasse.liberta.it

Intanto, anche la classifica continua ad aggiornarsi: ecco la nuova graduatoria, aggiornata a qualche giorno fa per permettere i controlli prima della pubblicazione.