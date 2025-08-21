Intelligenza artificiale robotica e uso del 3D al Marconi 750mila euro

L’Isii Marconi di Piacennza è tra i 54 istituti superiori d’Italia (tra i 436 candidatisi) ammessi al contributo ministeriale di 750mila euro. E’ il risultato prestigioso che il tecnico-professionale ha ottenuto per esser stato selezionato direttamente dal Ministero dell’istruzione col fine di attivare i nuovi campus formativi integrati. I campus saranno destinati al rafforzamento della filiera tecnologico-professionale. Con un finanziamento di 750mila euro, il progetto dell’Isii si è classificato secondo in Emilia Romagna, regione nella quale sono stati approvati 4 progetti. L’iniziativa del MiM, che coinvolge istituti tecnici e professionali in sinergia con Its Academy, università, imprese e associazioni di categoria, mira alla realizzazione di spazi integrati e dinamici per una didattica innovativa.

Per il Marconi, il finanziamento consentirà la realizzazione e l’ampliamento di laboratori tecnologici altamente professionalizzanti, dedicati agli indirizzi di Chimica industriale, Elettrotecnica e Automazione, Informatica, Meccanica e Meccatronica. I nuovi ambienti saranno dotati di tecnologie d’avanguardia, con una forte attenzione all’intelligenza artificiale, alla robotica industriale e collaborativa e all’impiego delle nuove tecnologie 3D. Elemento centrale del progetto è la creazione di una rete territoriale di partenariato tra soggetti impegnati nella formazione tecnica e nell’innovazione industriale.

A fianco dell’Isii Marconi, capofila e coordinatore, partecipano il Politecnico di Milano – sede di Piacenza, gli Its Logistica e Its Maker Meccatronica di Piacenza, Confindustria Piacenza, Forpin e il liceo scientifico Respighi. Una sinergia locale di alto profilo, che integra competenze, esperienze e risorse per costruire un modello formativo fortemente orientato allo sviluppo economico del territorio. «Sono molto soddisfatta e orgogliosa del risultato registrato - ha detto la dirigente Adriana Santoro (che il primo settembre prenderà servizio in altro istituto, mentre al Marconi è attesa a giorni la nomina di un nuovo preside) - riconoscimento del lavoro serio e coerente di un folto gruppo di progetto che ringrazio di cuore.

La progettazione del percorso di filiera per l’area logistica 4+2 è stata laboriosa e impegnativa, ma anche occasione di un confronto costruttivo che alla fine ci ha ripagati. Personalmente sto vivendo un momento di passaggio anch’esso impegnativo che prevede un nuovo incarico a partire dal primo di settembre; lasciare il vecchio incarico con questa bella novità mi fa guardare al futuro di una scuola che comunque porterò nel cuore, con fiducia e speranza e con la certezza che si possano favorire le migliori esperienze formative possibili per i nostri giovani».