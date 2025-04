Intervento anti-obesità senza bisturi per i primi due piacentini

Sono un uomo di 35 anni e una donna di 53 anni i piacentini affetti da obesità sottoposti ai primi due interventi di restringimento dello stomaco per via endoscopica e non più chirurgica. È trascorso poco più di un mese dall’intervento. Un tempo necessario a far dire ai medici della buona riuscita dell’operazione, con una soddisfacente percentuale di peso corporeo già perso da entrambi i piacentini pionieri.L’Ausl di Piacenza - con il reparto di Gastroentorologia diretto da Giovanni Aragona e un’ampia équipe di professionisti - è adesso con Modena e Bologna il luogo dove viene affrontata l’obesità (anche) senza chirurgia in Emilia Romagna.Con Aragona ha operato la dottoressa Patrizia Perazzo, gastroenterologa del gruppo piacentino e in precedenza all’estero per corsi di specializzazione. I gastroenterologi sono stati affiancati dalla chirurgia bariatrica diretta da Andrea Romboli, dall’équipe di anestesisti diretta dal primario Ruggero Corso e dalla dietologa Jessica Rolla.Tecnicamente si chiama “Endo- Sleeve” ed è una procedura minimamente invasiva utilizzata nel trattamento dell’obesità, che può essere considerata un’alternativa meno impegnativa rispetto alla chirurgia bariatrica tradizionale, come la sleeve gastrectomy.