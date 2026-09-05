Intesa fra Comune e Ausl per sostenere i nuovi genitori

Si chiama “Home Visiting”, il nuovo servizio rivolto ai nuclei genitoriali che stanno vivendo l’ultimo trimestre della gravidanza o abbiano figli fino ai sei mesi di età, per orientare e accompagnare neo-mamme e neo-papà, mediante brevi percorsi domiciliari, nell’affrontare le difficoltà, insicurezze e fragilità di un momento così delicato. Un progetto nato dall’intesa tra amministrazione comunale e Azienda Usl, che ieri mattina, nell’aula consiliare del municipio, hanno siglato il protocollo con l’intervento dell’assessora al Welfare e alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi e la direttrice del Distretto Città di Piacenza Anna Maria Andena. «Il principio fondamentale - ha spiegato Corvi - è quello di non lasciare che un passaggio delicato e travolgente nella vita di tutti, qual è il diventare genitori, sia vissuto in solitudine, senza punti di riferimento. Un cambiamento così grande può comportare per chiunque un senso di sopraffazione, di inadeguatezza che richiede un sostegno; da oggi, accanto a tutti gli altri servizi sociosanitari già attivi, c’è la possibilità di ricevere ascolto, aiuto e accompagnamento nel contesto familiare della propria casa: l’Home Visiting garantisce un sostegno temporaneo molto importante, in una fase di vita particolarmente sensibile per tutti i neo genitori».

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Casa Morgana, coinvolgerà una équipe multidisciplinare di professionisti del sistema sanitario territoriale, il Centro per le Famiglie e l’Unità operativa Minori del Comune, prevedendo un ciclo di incontri a domicilio a cura di un educatore specializzato, progettati, coordinati e monitorati da un team composto da figure sanitarie professionali e figure socio-educative con adeguata specializzazione in materia.

Le proposte per l’attivazione dei percorsi saranno valutate all’interno dell’équipe e potranno pervenire su segnalazione della referente ostetrica o psicologica all’interno dell’Ospedale o del Consultorio, su indicazione del Centro per le Famiglie o da parte delle assistenti sociali dell’Unità operativa Minori del Comune di Piacenza. I neo genitori potranno anche richiedere l’accesso al servizio rivolgendosi allo Sportello InformaFamiglie&Bambini, nella Galleria del Sole in via Marinai d’Italia.