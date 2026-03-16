Iscrizioni alle medie, caos a Cortemaggiore: «Mio figlio piange, non vuole andare a Villanova»
L'amarezza dei genitori che hanno ricevuto la comunicazione del possibile trasferimento. Il provveditore Andrea Grossi: «Stiamo cercando le soluzioni più sostenibili e che garantiscano il miglior ambiente di apprendimento agli studenti».
Elisa Malacalza
|35 minuti fa
La scuola media di Cortemaggiore - © Libertà
Per qualche ora le famiglie di Cortemaggiore avevano creduto che tutto fosse a posto: venerdì mattina avevano ricevuto conferma dell'iscrizione in prima media. Poi per una decina di loro è arrivata la telefonata della scuola con la notizia del possibile trasferimento a Villanova.
«A mio figlio è caduto il mondo addosso», racconta una mamma. Un'altra aggiunge: «Mio figlio è tornato a casa piangendo: "Piuttosto non vado più a scuola"».
Il problema sono i numeri: Cortemaggiore conta 55 iscritti, Castelvetro 51. «Quelle scuole sono praticamente al completo, invece a Villanova gli iscritti sono soltanto sei» spiega il provveditore Andrea Grossi e assicura: «Stiamo cercando le soluzioni più sostenibili e che garantiscano il miglior ambiente di apprendimento agli studenti».
L’assessora Rubini ribadisce il diritto degli studenti a studiare a Cortemaggiore e auspica la formazione di una terza prima classe, per evitare trasferimenti.
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