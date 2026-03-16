Iscrizioni alle medie, caos a Cortemaggiore: «Mio figlio piange, non vuole andare a Villanova»

Per qualche ora le famiglie di Cortemaggiore avevano creduto che tutto fosse a posto: venerdì mattina avevano ricevuto conferma dell'iscrizione in prima media. Poi per una decina di loro è arrivata la telefonata della scuola con la notizia del possibile trasferimento a Villanova.

«A mio figlio è caduto il mondo addosso», racconta una mamma. Un'altra aggiunge: «Mio figlio è tornato a casa piangendo: "Piuttosto non vado più a scuola"».

Il problema sono i numeri: Cortemaggiore conta 55 iscritti, Castelvetro 51. «Quelle scuole sono praticamente al completo, invece a Villanova gli iscritti sono soltanto sei» spiega il provveditore Andrea Grossi e assicura: «Stiamo cercando le soluzioni più sostenibili e che garantiscano il miglior ambiente di apprendimento agli studenti».

L’assessora Rubini ribadisce il diritto degli studenti a studiare a Cortemaggiore e auspica la formazione di una terza prima classe, per evitare trasferimenti.