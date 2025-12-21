La Babbo Running fa il pieno, oltre 500 i Santa Claus piacentini

La magia del Natale si fa sentire in tutti i modi, anche con una sana corsa prima delle abbuffate in famiglia che fa stare bene e che permette di calarsi nella parte con il caratteristico costume da Santa Claus.

Anche quest’anno Piacenza ha partecipato con successo alla Babbo Running in città, un vero street show per le vie del centro storico organizzato dall’agenzia Bewonder con il patrocinio del Comune di Piacenza e la collaborazione della palestra Le Club. Oltre 500 piacentini domenica 21 dicembre hanno partecipato a un evento che è ormai diventato una tradizione, ci si veste tutti da Babbo Natale, bambini e amici a quattro zampe compresi, per poi scaldarsi a ritmo di musica in piazza Cavalli tra le casette natalizie guidati dagli istruttori di Le Club. C’è chi ha indossato il solo cappellino di Babbo Natale, chi tutto il costume e chi si è vestito da renna, nel gruppo non potevano mancare i ragazzi di “Andrea e i Corsari della Maratona” con il loro inconfondibile spirito goliardico.

Quindi, via alla corsa sulle distanze dei 5 o 10 chilometri partita dal “Babbo Running Village” per toccare il Pubblico Passeggio e ritorno dove i partecipanti hanno trovato un gustoso finale a base di anolini offerti da KmZero e musica al classico punto di ristoro targato McDonald. Come ogni anno infatti, arrivata alla sua settima edizione, la Babbo Running in città è servita per sostenere la Fondazione Ronald McDonald, organizzazione non profit internazionale che, dal 1974, è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio, supportandole affinché possano accedere alle cure ospedaliere necessarie per il loro piccolo anche quando si trovano lontano da casa.

«Grande successo di partecipazione anche quest’anno - il commento di Andrea Baldini di Bewonder - l’appuntamento è un classico che sta diventando tradizione e ringraziamo tutti i piacentini che hanno voluto darci una mano». Tra i nuovi “amici” della Babbo Running c’è dunque Le Club che si è aggiunta con un bel messaggio. «Per noi la Babbo Running è una novità - hanno detto Alessandro e Camilla Lusardi in rappresentanza della palestra - ci siamo divertiti tantissimo fin dal riscaldamento, che i partecipanti hanno svolto grazie ai nostri istruttori, poi anche con la corsa che ha visto inoltre anche la presenza di nostro padre Rinaldo: tutto quanto è in linea con i nostri principi di diffusione del benessere e di sani stili di vita».