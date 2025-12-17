Casa svaligiata mentre è a un concerto in parrocchia

Esce per trascorrere una serata di musica in parrocchia e, al ritorno, scopre che la sua casa è stata saccheggiata. Un nuovo furto scuote la Besurica, quartiere di Piacenza da tempo alle prese con un clima di crescente insicurezza. L’episodio si è verificato martedì sera, poco dopo le 21, in via Grazioli, al centro dell'area residenziale.

Nel mirino dei ladri è finita una villetta a schiera dove vive sola una donna di circa ottant’anni, vedova. Approfittando della sua assenza, i malviventi sono entrati in azione mentre l’anziana si trovava nella vicina chiesa di San Vittore, distante poche decine di metri, per assistere a un concerto organizzato dalla parrocchia. Non è escluso che l’abitazione fosse stata monitorata in precedenza, per individuare il momento più favorevole.

L’ingresso sarebbe avvenuto da una porta finestra sul retro, affacciata su un vialetto pedonale e quindi meno visibile. A insospettire un residente sono stati rumori anomali: colpi metallici e l’uso di attrezzi elettrici, in un orario inconsueto. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri sono intervenuti con diverse pattuglie, ma all’arrivo gli intrusi si erano già dileguati.

La proprietaria ha fatto ritorno a casa poco dopo, trovando l’abitazione violata e diversi agenti sul posto. Comprensibile lo choc. Le indagini sono in corso.