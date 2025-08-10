"La città che vorrei", ecco le idee per il futuro

"La città che vorrei" è il titolo di una nuova rubrica aperta a tutte le associazioni piacentine che hanno inoltrato osservazioni al Pug, il Piano urbanistico generale. Si tratta di conoscere quali sono le idee di sviluppo condivise, per muovere il dibattito pubblico e anticipare quello che avverrà nelle commissioni del consiglio comunale. Invitiamo tutte le associazioni a farsi avanti e a spiegare la loro visione di città. Iniziamo oggi su "Libertà" con le osservazioni presentate da Ance, Confedilizia, Collegio Geometri e Ordine Ingegneri, illustrate in modo chiaro e semplice.