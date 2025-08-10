Sunday, August 10

Sunday, August 10

"La città che vorrei", ecco le idee per il futuro

Nella nuova rubrica di Libertà le proposte delle associazioni piacentine che hanno inoltrato osservazioni al Piano urbanistico generale

August 10, 2025|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
"La città che vorrei" è il titolo di una nuova rubrica aperta a tutte le associazioni piacentine che hanno inoltrato osservazioni al Pug, il Piano urbanistico generale. Si tratta di conoscere quali sono le idee di sviluppo condivise, per muovere il dibattito pubblico e anticipare quello che avverrà nelle commissioni del consiglio comunale. Invitiamo tutte le associazioni a farsi avanti e a spiegare la loro visione di città. Iniziamo oggi su "Libertà" con le osservazioni presentate da Ance, Confedilizia, Collegio Geometri e Ordine Ingegneri, illustrate in modo chiaro e semplice.
