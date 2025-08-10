"La città che vorrei", ecco le idee per il futuro
Nella nuova rubrica di Libertà le proposte delle associazioni piacentine che hanno inoltrato osservazioni al Piano urbanistico generale
Patrizia Soffientini
August 10, 2025|2 ore fa
Una veduta di Piacenza
"La città che vorrei" è il titolo di una nuova rubrica aperta a tutte le associazioni piacentine che hanno inoltrato osservazioni al Pug, il Piano urbanistico generale. Si tratta di conoscere quali sono le idee di sviluppo condivise, per muovere il dibattito pubblico e anticipare quello che avverrà nelle commissioni del consiglio comunale. Invitiamo tutte le associazioni a farsi avanti e a spiegare la loro visione di città. Iniziamo oggi su "Libertà" con le osservazioni presentate da Ance, Confedilizia, Collegio Geometri e Ordine Ingegneri, illustrate in modo chiaro e semplice.