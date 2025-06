La Confapi: difendere il lavoro puntando sulle risorse umane

Puntare sulle risorse umane, sulla difesa del lavoro, sulla formazione dei giovani da trattenere. E' il patto stretto che Confapi Industria Piacenza, per voce del suo presidente Giacomo Ponginibbi, ha lanciato alla 21esima assemblea che si è svolta ai Teatini, patto fra imprese, scuola, enti di formazione e istituzioni. Sono state anche premiate undici realtà imprenditoriali che hanno un forte radicamento territoriale e hanno saputo affrontare le sfide dell'innovazione.

Il presidente di Confapi Industria Piacenza, Giacomo Ponginibbi (foto Petrarelli)

Particolarmente ricco il dibattito. al quale hanno preso parte il ministro Tommaso Foti e gli ex ministri Tiziano Treu e Maurizio Sacconi, quindi l'assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, il manager Mario Cardoni e il presidente del Gruppo Davines Davide Bollati.

Il pubblico all'assemblea di Confapi Industria Piacenza (foto Petrarelli)

Si è parlato dell'urgenza di una formazione sempre più personalizzata e in sintonia con le richieste delle aziende e di rafforzamento del cosiddetto sistema duale, dove i giovani alternano formazione ed esperienze pratiche in impresa. La giornata Confapi si è chiusa con la cena di gala in Sant'Agostino.