La Coop San Martino premia le sue lavoratrici

Quattro voci di donne che ce l'hanno fatta e sono riuscite ad avere un impatto positivo all'interno di una realtà lavorativa che da sempre crede molto nel ruolo femminile. Ecco le quattro vincitrici del bando ”Voci al femminile-40 anni di Cooperativa San Martino”, premiate ieri mattina in una giornata doppiamente significativa visto che, oltre a essere l'anniversario della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, era anche quello dell'atto costitutivo della cooperativa, siglato proprio il 25 novembre del 1986.

La prima edizione di questo bando è stata proprio dedicato alle socie lavoratrici della San Martino, che hanno partecipato proponendo un elaborato per condividere la propria esperienza professionale. L'iniziativa è stata promossa da Margherita Spezia e Salvatore Scafuto, con la supervisione della “decana” dei soci Antonella Guassardo. Una giuria ha valutato gli elaborati e alla fine la prima classificata è risultata Marie Diatta, vincitrice di un buono di 400 euro, seguita da Jelena Nikolic, seconda e premiata con un buono da 300 euro, terze a pari merito e vincitrici del buono da 200 euro Rosamaria Algieri e Maria Assunta Vitalone.