La fiera di Borgonovo stravince sul tempo incerto

La fiera di Borgonovo vince sul tempo incerto. Sono migliaia le persone che hanno affollato gli stand dell'intramontabile kermesse dell'Angelo.

Nonostante le previsioni non favorevoli, le lunghe code lungo le strade all'ingresso del paese e gli stand affollatissimi di visitatori confermano che la fiera di Borgonovo resta per tutti «un punto di riferimento», come ha sottolineato la sindaca Monica Patelli al taglio del nastro.

Come sempre, gli spazi del luna park e degli ambulanti sono stati i più gettonati come anche la rassegna dei prodotti tipici locali.

Gli unici a mancare all'appello sono stati gli animali. A causa delle previsioni incerte è saltata infatti la rassegna zootecnica.