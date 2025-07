«La fine del Consorzio gravissimo danno per i vini piacentini»

La difficile situazione in cui versa il Consorzio Vini Doc Colli Piacentini dopo l’uscita della Cantina sociale di Vicobarone, seguita a quella di altre importanti realtà del territorio, è stata al centro di un incontro che si è svolto nella sede di Confagricoltura Piacenza, per iniziativa della Sezione di Prodotto Vitivinicola che ha voluto avviare un confronto urgente sul rischio - concreto - che a fine anno il Consorzio sia costretto a chiudere i battenti. All’incontro hanno preso parte i componenti della sezione, il direttore di Confagricoltura Piacenza Marco Casagrande e il consulente vinicolo Enrico Ceruti.

Il presidente della Sezione Vitivinicola, Stefano Pizzamiglio, che è anche patron de’ La Tosa, ha espresso viva preoccupazione per l’attuale crisi del Consorzio: «Il venir meno dell’attività - ha spiegato - rappresenterebbe una grave perdita per il nostro territorio e per l’intera filiera vitivinicola piacentina. I consorzi di tutela sono strumenti insostituibili per garantire protezione, valorizzazione e promozione delle nostre denominazioni. Senza di essi, rischiamo di non avere voce nelle istituzioni, riconoscibilità sul mercato e, soprattutto, la possibilità di autodeterminare le regole produttive attraverso il disciplinare. Questo vuol dire meno tutela, meno visibilità e meno opportunità».

Il Consorzio di Tutela dei Vini Doc Colli Piacentini, come tutti i consorzi riconosciuti, rappresenta i viticoltori, vinificatori e imbottigliatori di una determinata area geografica e svolge funzioni fondamentali: avanza proposte per la regolamentazione della denominazione e collabora con le istituzioni; promuove e valorizza l’immagine dei vini Doc sui mercati nazionali e internazionali; difende la denominazione da contraffazioni e abusi; coordina la gestione del disciplinare di produzione; svolge attività di vigilanza e monitoraggio sul mercato.

«In un contesto sempre più competitivo - ha aggiunto Pizzamiglio - non possiamo permetterci di arretrare. Senza il Consorzio rischiamo che altri decidano per noi, o peggio, che non si decida nulla. Il Consorzio è uno strumento collettivo che garantisce una strategia comune per valorizzare i nostri vini e il nostro territorio. La sua crisi deve essere affrontata con urgenza e responsabilità da tutti gli attori della filiera».

Confagricoltura Piacenza, attraverso la propria Sezione Vitivinicola, ribadisce il proprio impegno «a sostenere ogni iniziativa volta a salvaguardare la continuità e l’efficacia del Consorzio Vini Doc Colli Piacentini, ritenendolo un presidio essenziale per la qualità, l’identità e il futuro della vitivinicoltura locale». Ma allo stato e senza un dietro front di almeno una delle due cantine sociali del territorio, la “morte” del Consorzio sembra economicamente inevitabile.