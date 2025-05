La giunta gioca a pallavolo per inaugurare il nuovo campo

Ora anche Spazio 4 ha il suo centro sportivo polifunzionale, dove i ragazzi potranno giocare a pallavolo, a calcio oppure a ping pong.

Tutto questo è stato possibile grazie al Progetto Vega promosso dal Comune con il sostegno della Regione Emilia Romagna per la sicurezza urbana integrata. Grazie all'iniziativa sono arrivati 50mila euro di contributi co-finanziati dalla Regione Emilia Romagna per sistemare l'area esterna di Spazio 4 con un'impronta decisamente sportiva. Nell'area verde esterna sono stati infatti realizzati un campo da pallavolo (con pavimentazione dual grip che permette migliore aderenza al terreno) e un tavolo da ping pong nuovi di zecca, oltre ad essere stato sistemato il terreno del campo di calcio adiacente.

Presenti all'inaugurazione anche le forze dell'ordine e una parte degli studenti che hanno preso parte al progetto regionale “Strade di legalità”, conclusosi con la stesura del decalogo delle regole di convivenza civile: lo hanno scritto gli stessi alunni insieme agli adulti e comprende buone pratiche che vanno dal rispetto delle opinioni altrui alla cura dell'ambiente.

«Un percorso che ci ha permesso di coinvolgere docenti delle scuole secondarie di primo grado e undici classi dal primo al terzo anno degli istituti cittadini Dante e Carducci per un totale di circa 250 studenti – ha spiegato Sara Alberici del consorzio Solco, capofila di “Strade di legalità” – che hanno co-progettato con i vari educatori di numerose cooperative, oltre a noi infatti ci sono Eureka, L'Arco, Famiglia Nuova, Fondazione La Ricerca, Cooperativa Cotepi, Papa Giovanni e gli Educatori di Strada».