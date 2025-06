La minoranza all'attacco: aumentare le telecamere di videosorveglianza non basta

«L'amministrazione comunale si autocelebra, evitando il confronto e tacendo su tutto quanto non è stato fatto».

È l'affondo dei gruppi consiliari di minoranza, Civiltà Castellana e Piacere Castello in riferimento alle dichiarazioni con cui nei giorni scorsi la sindaca di Castel san Giovanni Valentina Stragliati e i membri della giunta hanno tirato le somme del primo anno di mandato. A detta dei due gruppi di minoranza in quella sede non è stato fatto «nessun cenno ai contributi non ottenuti per rifare corso Matteotti o il teatro Verdi».

Nel controcanto le minoranze accusano: «Nessun lavoro è stato realizzato. Abbiamo assistito – aggiungono - solo all’implementazione delle telecamere di videosorveglianza, che aiutano ma non risolvono i problemi, a fronte di nessun intervento sui parcometri obsoleti non ancora abilitati al pagamento elettronico, nessun nuovo parcheggio nonostante le crescenti difficoltà di sosta, nessun progetto di rilancio o anche solo di razionalizzazione del mercato cittadino, lasciato all’improvvisazione».

Le minoranze accusano l'amministrazione Stragliati di «propaganda» autocelebrativa.