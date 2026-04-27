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La nube in arrivo da Chernobyl 40 anni fa sconvolse Piacenza

Dai controlli d’emergenza alla mobilitazione civile: oggi su "Libertà" il ricordo di quei giorni tra paura, solidarietà e il cambiamento del rapporto con il nucleare

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|20 minuti fa
La nube in arrivo da Chernobyl 40 anni fa sconvolse Piacenza
1 MIN DI LETTURA
La prima pagina di "Libertà" del 29 aprile 1986 con la notizia del disastro nucleare
La prima pagina di "Libertà" del 29 aprile 1986 con la notizia del disastro nucleare
A quarant’anni dal disastro alla centrale nucleare di Chernobyl, in Bielorussia, avvenuto il 26 aprile 1986, a Piacenza resta viva la memoria della nube radioattiva che sconvolse anche la città e la provincia. Il rilascio, 400 volte superiore a Hiroshima, portò paura e cambiamenti profondi: controlli sugli alimenti, divieti e una mobilitazione sociale culminata nel referendum del 1987 contro il nucleare.
Sandro Fabbri, allora responsabile del Pmp, il Presidio Zonale di Prevenzione, ricorda la sorpresa per i livelli di radioattività rilevati prima ancora dell’arrivo ufficiale della nube. Il laboratorio lavorò senza sosta tra analisi e timori diffusi. Anche Annibale Gazzola, che lavorava per lo stesso ente, partecipò ai controlli su latte, carne e aria, esperienza che lo portò negli anni successivi a progetti di solidarietà in Bielorussia, accogliendo bambini esposti alle radiazioni.
La nube segnò anche le coscienze: nacquero movimenti ambientalisti e proteste, come la catena umana contro la centrale di Caorso. Oggi il dibattito sul nucleare si riapre, tra chi sottolinea i progressi tecnologici e chi teme rischi ancora presenti, mentre tracce di contaminazione restano nell’ambiente.
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La centrale nucleare di Chernobyl
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