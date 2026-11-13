La promessa del progetto “Mizar” riqualificare viale Dante e dintorni

Educatori di strada per incontrare i giovani nei luoghi da loro frequentati, ascoltarli e accompagnarli ai servizi. E poi attività sportive per offrire occasioni di aggregazione e Street tutor nelle aree della movida. E ancora, nuove telecamere e la riqualificazione del Giardino di via Grandi, con un’area multisport per basket e calcio, nuovi arredi e servizi igienici accessibili anche a chi convive con una disabilità.

Sono gli interventi del progetto “Mizar”, al centro dell’accordo di programma approvato dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con il Comune di Piacenza, per migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale. L’attenzione si concentra sul quadrante sud-est della città, compreso tra viale Dante, via Negri, via Nasolini e via Grandi, con particolare attenzione anche agli spazi scolastici e alle aree verdi circostanti.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 335.250 euro, sostenuto dalla Regione con 267mila euro, ai quali si aggiungono 68.250 euro stanziati dal Comune.