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La promessa del progetto “Mizar” riqualificare viale Dante e dintorni

Accordo fra Comune e Regione: Street tutor, sport, nuove telecamere, ecc. De Pascale: «Si previene il disagio e spazi più vivibili»

Redazione
|1 ora fa
Prevista anche la sistemazione del Giardino di via Grandi
Prevista anche la sistemazione del Giardino di via Grandi
1 MIN DI LETTURA
Educatori di strada per incontrare i giovani nei luoghi da loro frequentati, ascoltarli e accompagnarli ai servizi. E poi attività sportive per offrire occasioni di aggregazione e Street tutor nelle aree della movida. E ancora, nuove telecamere e la riqualificazione del Giardino di via Grandi, con un’area multisport per basket e calcio, nuovi arredi e servizi igienici accessibili anche a chi convive con una disabilità.
Sono gli interventi del progetto “Mizar”, al centro dell’accordo di programma approvato dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con il Comune di Piacenza, per migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale. L’attenzione si concentra sul quadrante sud-est della città, compreso tra viale Dante, via Negri, via Nasolini e via Grandi, con particolare attenzione anche agli spazi scolastici e alle aree verdi circostanti.
Il progetto prevede un investimento complessivo di 335.250 euro, sostenuto dalla Regione con 267mila euro, ai quali si aggiungono 68.250 euro stanziati dal Comune.
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