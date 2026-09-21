La riscossa di viale Dante è partita con una festa e un giardino ha preso vita

“Viva Viale Dante” e il profilo cartonato di Dante Alighieri spiccano sull’arancione delle maglie dell’omonimo neo-comitato, che nel pomeriggio di sabato 19 settembre ha inaugurato al Giardino Aido “Viale Dante in festa”. Tra gioco bimbi, musica dal vivo e tanto buon cibo piacentino, e il giardino all’incrocio con via Nasolini ha preso vita in un via vai di cittadini.

«L’evento nasce come festa di quartiere per cercare di smuovere le acque» ha detto Igor Rapacioli, che ha fornito da subito un grande sostegno al gruppo, dandosi da fare già dall’anno prima per l’organizzazione. «Da residente, la zona ha problemi che si riscontrano in molte realtà - ha proseguito - ma rimane un luogo vivo, con una fitta rete di socialità che si impegna per superare le difficoltà dell’ultimo periodo». È da questo punto di partenza che, insieme al Comune di Piacenza, il comitato nato dall’unione di alcuni commerciati e abitanti della via - e che oggi conta circa venti componenti di tutte le età - ha dato vita a questo progetto.