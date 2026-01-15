La Signora fa 13mila visitatori in tre weekend. E una nota marca di orologi “accarezza” Klimt
Seul, primo bilancio al 7 gennaio. Le curiosità della trasferta coreana. Il presidente Toscani: «Ora guardiamo al Giappone con Fontanesi»
Patrizia Soffientini
|1 ora fa
La “Signora” sorride al My Art Museum di Seul con una settantina di lavori della Collezione Ricci Oddi
I primi tre weekend al My Art Museum di Seul hanno portato 13 mila visitatori alla mostra sui tesori (una settantina di opere ) della Galleria Ricci Oddi, capitanati da “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt. E’ un primo bilancio di presenze - dal 19 dicembre al 7 gennaio - sulle oltre 40 mila prenotazioni registrate che si scaglioneranno sino a marzo. Una bella conferma.
E una nota casa svizzera di orologi potrebbe essere interessata a chiedere ad artisti coreani di reinterpretare Klimt. E dove inserire questi eventuali rifacimenti d’autore? E’ facile immaginare. E Piacenza, se l’operazione andasse in porto (è tutto in fieri, però ci si spera) si apre ad accogliere proprio questi lavori in Galleria. Il contatto dell’operazione si deve alla sindaca Katia Tarasconi, sottolinea Massimo Toscani, presidente del Cda della Galleria.
Ma si sta pensando anche ad un aggancio con il Giappone, di là da venire, per portarvi opere del pittore ed incisore Antonio Fontanesi.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Incappucciati di notte per buttare i rifiuti dove ci sono ancora i cassonetti
2.
Incendio nella notte, a fuoco il tetto di una villetta
3.
Addio al genio creativo di Norberto Civardi: firmò gli spot di Coca Cola, Candy Alisè e mentine Tabu
4.
Donna investita da un bus, il mezzo sollevato da carabinieri e passanti