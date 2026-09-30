LA STORIA/ Ritrovarsi a cinquant'anni dal diploma superiore

di Camilla Calzarossa Lusardi

I periti agrari della classe 5ª B Itas Raineri diplomati nell’anno scolastico 1975-1976 si sono riuniti per celebrare il cinquantesimo anniversario dal diploma. L’iniziativa è partita da Carlo Corradini, ex capo uomo nell’azienda agricola rivergarese “La Stoppa”. Andato in pensione nel 2020, Corradini ha avuto l’idea di ricontattare, uno ad uno, i vecchi compagni di scuola. «La classe si è ritrovata per la prima volta il 22 ottobre 2021. Per poter risalire a tutti i contatti telefonici degli ex studenti ho chiamato Giovanna Celaschi, l’unica compagna con cui ho mantenuto i rapporti. Siamo riusciti a recuperare la totalità dei recapiti e all’appuntamento a “La Cantinetta” c’erano tutti, salvo un amico non presente per motivi personali. Tra gli assenti, tre compagni mancati per malattia che resteranno sempre nei nostri cuori». La 5ª B era tra le prime classi miste della scuola.

Riunirsi dopo molti anni è un’esperienza che arricchisce, soddisfa la curiosità e suscita quella nostalgia verso le cose passate che fa sorridere, grati alla vita. «L’interesse di conoscere cosa fosse successo nelle esistenze degli ex compagni era molto forte. C’era il desiderio di sapere, dopo diversi decenni, come fosse proseguito il percorso umano e professionale dopo il diploma. Esserci ritrovati tutti insieme, davanti a una tavola, ci ha profondamente rallegrato».

Nella foto storica sono presenti: l’assistente Flavio Gnocchi e il professor Pietro Alberici con gli alunni Roberto Arata, Antonio Bergonzi, Francesca Bollani, Carlo Capelli, Giovanna Celaschi, Davide Cetti, Valentino Concari, Carlo Corradini, Riccardo Curotti , Giuseppe Fellegara, Camilla Frassinetti, Ghilardelli Angelo, Maurizio Granelli, Carlo Lattuada, Giuseppe Migli, Fabio Molinaroli, Giancarla Mori, Giorgio Petrali, Ivo Risoli, Giorgio Rocca, Andrea Rossi, Paolo Scazzina e Angelo Terzoni.