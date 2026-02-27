«La targa della sua auto usata per una rapina»: finti carabinieri e finanzieri rubano gioielli a due anziani
Nel mirino un uomo di 80anni e una donna di 77, entrambi residenti a Piacenza, che sono stati convinti a mostrare i gioielli
Ermanno Mariani
|38 minuti fa
Sulle due truffe hanno in corso indagini gli agenti della polizia
Due pensionati residenti a Piacenza, un uomo di 80 anni e una donna di 77, sono stati raggirati e derubati dei gioielli custoditi in casa rispettivamente da un finto carabiniere e da un finto finanziere. Il pretesto usato dai malviventi è stato lo stesso: la targa della loro auto, così gli è stato detto, è stata usata per una rapina in gioielleria ed è stato chiesto a loro di mostrare i propri gioielli.
In entrambi i casi le vittime sono state contattate telefonicamente: ai due anziani è stato detto che un incaricato sarebbe passato per verificare la presenza dei preziosi rubati. Poco dopo si è presentato alla porta un complice, ben vestito e dai modi cortesi, che si è fatto consegnare i gioielli con la scusa di effettuare controlli, per poi sparire.
Il valore della refurtiva ammonta a diverse migliaia di euro. Sui fatti indaga la polizia, che ricorda di non far entrare estranei in casa e di chiamare subito il 112 in caso di dubbi.
