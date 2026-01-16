La torcia olimpica "infiamma" Piacenza. Carini accende il braciere

E' una serata di festa il passaggio della torcia olimpica a Piacenza, che sta letteralmente infiammato la piazza a conclusione della 40esima tappa del viaggio che, dopo la partenza dalla Grecia e l'approdo a Roma il 6 dicembre scorso, sta attraversando l'Italia per raggiungere Milano - sede dei Giochi Olimpici invernali insieme a Cortina d'Ampezzo - il prossimo 5 febbraio.

Arrivata dal Lodigiano la fiamma - accompagnata dalla carovana olimpica lunga 800 metri - ha iniziato il suo percorso cittadino da barriera Milano, per poi percorrere viale Sant’Ambrogio, piazzale Roma, viale Patrioti, piazzale Libertà, Stradone Farnese, via San Vincenzo, via Scalabrini, via Pace, piazza Duomo, via Chiapponi, piazza Sant’Antonino e via Giordani, ritornando quindi su Stradone Farnese e proseguendo lungo via Venturini, viale Malta, piazzale Torino, via Taverna, piazza Borgo, corso Garibaldi e largo Battisti.

Poche centinaia di metri per ciascuno dei tedofori che si sono alternati sino al culmine, alle 19.30 in piazza Cavalli, con l'accensione del braciere olimpico da parte del nuotatore piacentino Giacomo Carini, già tra i portacolori della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi.