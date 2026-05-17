Ladri di trattori in azione nella Bassa Piacentina: mezzi recuperati dopo la fuga

Nelle scorse notti diverse aziende agricole tra Chiavenna, Caorso, Polignano e Villanova sono finite nel mirino di una banda specializzata nei furti di trattori. I colpi, fortunatamente, non sono andati a segno ma resta alta la preoccupazione degli imprenditori agricoli, che hanno denunciato tutto ai carabinieri.

«Vorremmo solo poter lavorare tranquilli», commenta Andrea Totis dell’azienda Casanova e consigliere comunale di Villanova. «Chiediamo più controlli e pattugliamenti. Chi agisce è esperto, conosce mezzi e aziende».

In località Santina, alle spalle del cimitero di Caorso, alcuni agricoltori si sarebbero trovati faccia a faccia con quattro uomini incappucciati. I malviventi erano già fuggiti a bordo dei trattori ma, inseguiti in auto dai proprietari, hanno abbandonato i mezzi vicino all’argine del Chiavenna. Recuperato anche un trattore dell’azienda Casanova, lasciato la sera prima in un capannone agricolo.

«È evidente che siano stati disturbati – continua Totis –. I ladri avevano persino sganciato correttamente la trapiantatrice senza danneggiare i cavi». A mettere in fuga la banda sarebbero stati gli allarmi sonori e la reazione degli agricoltori. Restano però danni alle colture e alle attrezzature. «Così è impossibile lavorare serenamente».