Ladri in casa mentre i proprietari dormono: gioielli spariti

I ladri sono entrati in casa mentre i proprietari erano a letto. Chi dormiva non si è accorto di nulla. L’inquietante episodio è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 luglio a Sant’Agata Verdi, frazione di Villanova.

«Mio fratello - racconta la vittima - è rientrato verso le due di notte e si è trovato la porta d’ingresso aperta e la borsa di mia madre fuori. Si è allarmato, pensando ci fosse accaduto qualcosa. Entrando si è accorto che c’erano cose fuori posto, è venuto in camera e mi ha svegliato. Io che stavo dormendo non ho sentito alcun rumore. Eppure la notte prima, a causa del forte vento, mi sono svegliato immediatamente. Chissà che non abbiano spruzzato qualcosa in casa».

Chi ha agito, al buio e con tale leggerezza da non farsi scoprire, è passato da una piccola finestra del bagno, sul retro dell’abitazione, la sola al piano rialzato a non avere le inferriate. «Non era mai successo prima in cinquant’anni che siamo qua. Hanno tagliato la zanzariera e scardinato il telaio, per passare bisogna essere esili, non più di una cinquantina di chili», dice l’uomo. Che si è poi ritrovato le chiavi dell’auto abbandonate sul davanzale.

«Hanno evidentemente guardato dentro al veicolo se potevano trovare qualcosa di interessante - racconta - e poi l’hanno lasciato parcheggiato». Ciò che volevano trovare però l’hanno trovato. «Volevano l’oro perché sanno come piazzarlo - continua la vittima -. Sono andati infatti solo in camera di mia mamma, dove lei stava dormendo, e hanno raccolto quello che c’era (catenine e anelli), un bottino da qualche centinaio di euro».

Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiorenzuola. Nella stessa notte sono state tentate violazioni di domicilio anche in un’altra abitazione a Sant’Agata e nella frazione Cignano.