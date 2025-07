Ladro di gasolio sorpreso alla logistica, denunciato

Ladro di gasolio sorpreso dalla polizia mercoledì sera in via Pindemonte. Si tratta di un camionista romeno di 35 anni, residente a Bucarest. È stato trovato con una tanica piena di carburante e una canna per aspirare gasolio dai serbatoi di altri mezzi. La polizia ha anche scoperto nel suo camion telefoni, iPod, scarpe, televisori e altra merce elettronica per un valore di decine di migliaia di euro, di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Tutto è iniziato quando una guardia giurata lo ha visto armeggiare vicino a un camion e ha allertato la centrale operativa, che ha inviato la volante. Fermato con le taniche e gli strumenti per il furto, l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Gli agenti hanno poi ispezionato il camion, trovando la merce sospetta, probabilmente sottratta ad altri mezzi nel polo logistico di Piacenza. Tutto è stato sequestrato. Il camionista, dopo l’identificazione e la denuncia in questura, è stato rilasciato, ma ha perso sia la refurtiva che il suo “kit da vampiro”.