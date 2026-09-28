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Ladro entra in convento e ruba 1.500 euro a una giovane: le servivano per curarsi

La donna era arrivata dal Sud per sottoporsi a cure mediche. Il malvivente, sorpreso da una religiosa, è fuggito abbandonando la bicicletta nel cortile

Ermanno Mariani
|1 ora fa
La polizia ha avviato le indagini
La polizia ha avviato le indagini
1 MIN DI LETTURA
Un furto particolarmente odioso è stato messo a segno nel convento del Buon Pastore di via Mazzini, a Piacenza. Un ladro si è introdotto nell’edificio e ha rubato 1.500 euro a una giovane insegnante arrivata dal Sud per sottoporsi a cure mediche.
L’uomo sarebbe entrato nel cortile con una bicicletta, riuscendo poi a raggiungere i corridoi interni e a girare indisturbato tra alcune stanze. In quel momento le religiose erano impegnate nelle attività quotidiane o raccolte in preghiera.
Approfittando dell’assenza dell’insegnante, impegnata nelle cure, il ladro è entrato nella sua camera e ha trovato il denaro che la donna aveva con sé per sostenere le spese del soggiorno e delle terapie.
Durante la fuga è stato notato da una suora, che gli ha chiesto cosa stesse facendo. L’uomo è scappato e, nel cortile, ha abbandonato la bicicletta con cui era arrivato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il mezzo alla ricerca di elementi utili per identificare il responsabile.
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