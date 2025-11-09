Ladro spacca i finestrini e ruba contanti nella zona della Galleana

Un topo d’auto ha infranto i finestrini di diverse automobili nella zona della Galleana, agendo soprattutto tra via Buozzi, via Boselli, via Trivoli e viale Martiri della Resistenza. Una giovane, la cui vettura è stata presa di mira, racconta che il ladro ha rovistato nell’abitacolo spargendo tutto sui sedili e rubando solo poche banconote, ignorando oggetti di valore. «Alla fine - racconta un'automobilista presa di mira - mi ha portato via solo un paio di banconote da venti euro, che di solito tengo nell’abitacolo per pagare il pedaggio autostradale. Il disagio non è solo cercare le cose gettate in giro, ma anche dover provvedere alla riparazione rapidamente perché l’auto senza un finestrino non si può usare». Il furto è stato segnalato al 112 e la polizia ha avviato le indagini. Episodi simili si sono verificati anche in passato, nella zona di via Leonardo da Vinci, con auto danneggiate e piccoli furti a bordo.