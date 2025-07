L'amore per la fiera di Sant'Antonino più forte del caldo

Alle 7.30 del mattino, la fiera già straripa di gente. Per i piacentini Sant’Antonino è una tradizione, forse di più: è un atto d’amore. E i grandi amori non si tradiscono. Così ecco il giro fra le bancarelle, la corsa all’oggetto cult, i “tacon da fera” che oggi sembrano irrinunciabili, ma negli altri 364 giorni non si useranno più. Cosa importa? L’importante è essere qui: e anche se c’è caldo, l’entusiasmo per la fiera lo fa sentire un po’ meno.

Nota negativa: già dalle prime ore si sono segnalati alcuni borseggiatori in azioni, con denunce di furto arrivate alla polizia locale che sta sorvegliando la fiera.