L’anima e gli idoli di oggi tra tradizione e progresso: Fol in fest al via

Mercoledì 23 luglio prende il via da Pecorara la quarta edizione del Fol in fest, festival itinerante della montagna con protagonisti i comuni di Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e Ferriere.

Quest'anno il tema del festival, presentato nel locali della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha come tema L’anima e gli idoli di oggi, tra tradizione e progresso. "Un confronto – spiega il direttore artistico del festival, Massimo Polledri – tra tutto ciò che ci rende unici, l’anima, e ciò che rischia di dominarci, gli idoli moderni". Cinque giorni, dal 23 al 27 luglio, durante i quali ci saranno momenti in cui confrontarsi con opinionisti e giornalisti, come Gianluigi Paragone o Francesco Borgonovo, in cui assistere a rappresentazioni teatrali, musicali e guardare al domani, rappresentato di progetti che il Fol in fest ha in essere con giovani e studenti. Il tutto racchiuso nella cornice di quattro comuni che per il quarto anno mettono in rete le forze.

Il Fol in fest vede il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, banca di Piacenza, Regione e Camera di Commercio insieme a sponsor privati, i media partner Gruppo Libertà e Radio Radicale con il patrocinio del Ministero del Turismo, Provincia, Montagna Mia e Parco Culturale Ecclesiale.

Si parte mercoledì 23 luglio a Pecorara con un incontro, moderato dal direttore di Gruppo Libertà Gianluca Rocco, che metterà attorno allo stesso tavolo i sindaci dei quattro comuni, il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, i consiglieri regionali Ludovico Albasi e Giancarlo Tagliaferri, l’imprenditore Fabrizio Bertola, lo scrittore Marco Invernizzi e Pietro Polieri dell’Università di Bari. La tavola rotonda, nella piazza centrale del paese, sarà introdotta dai videomessaggi dei ministri alla famiglia Eugenia Roccella e agli affari europei Tommaso Foti. In serata ci si sposterà a Nibbiano dove alle 21,30 Alessandro Preziosi sarà protagonista del recital Le confessioni di Agostino.

Nei giorni successivi sono previsti concerti, incontri con giornalisti, scrittori, fotografi, opinionisti economisti, come Ettore Gotti Tedeschi. Il gran finale sarà a Ferriere domenica 27 luglio con il concerto de Le Orme alle 21.30 in piazza delle Miniere.

IL

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

Ore 18:00, Piazza Centrale – Pecorara

Inaugurazione quarta edizione Fol in Fest

Videomessaggi di saluto: Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e Pnnr; Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari opportunità; Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

Incontro con i Sindaci dei Comuni del Fol in Fest insieme a: Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo Diocesi Piacenza-Bobbio; Ludovico Albasi, Consigliere regionale Emilia-Romagna; Giancarlo Tagliaferri, Consigliere regionale Emilia-Romagna; Fabrizio Bertola, Imprenditore; Marco Invernizzi, Scrittore e giornalista; Pietro Polieri, Università Aldo Moro di Bari. Modera: Gian Luca Rocco, direttore di Libertà.

Ore 21:30, Piazza Martiri della Libertà – Nibbiano

Le Confessioni di Sant’Agostino

Recital di Alessandro Preziosi

L’attore dà corpo e voce a un Agostino immerso nei suoi pensieri più intimi, con un’interpretazione che coniuga rigore e spontaneità. L’adattamento attraversa i momenti

salienti delle Confessioni fino alla struggente epifania della conversione, in un flusso ritmico che tiene il pubblico sospeso tra parola e silenzio, tra fede e sentimento.

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

Ore 18:00, Piazza Combattenti – Nibbiano

Incontro sul tema

Nietzsche e le profezie sul crollo degli idoli della civiltà occidentale

Lo scrittore ed economista Ettore Gotti Tedeschi (in videocollegamento) dialoga con il prof. Pietro Polieri, docente di Antropologia culturale all’Università Aldo Moro di Bari, su uno dei nodi cruciali del pensiero contemporaneo: il declino dei valori fondanti dell’Occidente e l’attualità delle intuizioni nietzschiane.

Ore 21:30, Piazza della Chiesa – Nibbiano

Spettacolo teatrale

Moriremo domani

regia di César Brie

Compagnia teatrale “L’isola del Tesoro”

“Moriremo domani” è un canto fragile e intenso alla giovinezza perduta, un mosaico di ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza degli attori-autori. Attraverso storie personali e oggetti simbolici, lo spettacolo rievoca sogni, amori e disillusioni, tracciando un commiato sincero e poetico a chi eravamo e a chi credevamo di diventare.

VENERDÌ 25 LUGLIO

Ore 8:15 – 13:30

In cammino con Emiliano Cribari

Ore 8:15 ritrovo dei partecipanti presso Agriturismo Del Conte, Rocchetta di Morfasso

Un percorso ad anello di circa 9 km con partenza dall’Agriturismo del Conte (Rocchetta di Morfasso), guidato dallo scrittore, fotografo ed escursionista Emiliano Cribari. Si attraversano boschi silenziosi e paesaggi panoramici dell’Appennino Piacentino, in un’esperienza che intreccia natura, memoria e spiritualità. Tappa centrale è l’oratorio di Santa Franca, luogo carico di suggestione e silenzio, dedicato a una delle sante più amate delle valli piacentine. Lungo il percorso, pause panoramiche e cenni storici, per un cammino che invita alla riflessione e alla connessione con il territorio.

Difficoltà media: circa 9 km, ascesa totale 350 metri. È richiesta buona abitudine alle camminate in salita. Scarponcini da trekking obbligatori, consigliati i bastoncini. Per motivi organizzativi è utile prenotare (tel. 338.6576961).

Ore 13:30 Agriturismo del Conte, Rocchetta di Morfasso

A pranzo con Emiliano Cribari

Un pranzo di racconti, aneddoti e domande con lo scrittore, fotografo ed escursionista Emiliano Cribari che parlerà della sua esperienza di fondatore di Cammino 23, realtà con cui ha dato vita al progetto delle camminate letterarie. Info e prenotazioni: Agriturismo del Conte (tel. 0523.1411898)

SABATO 26 LUGLIO

Ore 11:30, Giardini G. Caproni - Ottone

Rigenerazione e riattivazione territoriale nei contesti collinari e montani: Ottone

Con Prof. Marco Maneggi e Giovanni Lanza – Dipartimento di Architettura del

Politecnico di Milano

Presentazione dei progetti del Laboratorio di Urbanistica del Politecnico di Milano (sede di Piacenza), con focus su Ottone: territorio di pregio ambientale, ma segnato da stagionalità e declino demografico.

Ore 18:00, Giardini G. Caproni - Ottone

Moderno sarà lei

Presentazione del libro di Gianluigi Paragone.

Sarà presente l’autore. Un libro schierato: difende identità, tradizione, rispetto per la Terra e il saper fare italiano. Denuncia i rischi di una modernità snaturata, tra cibi sintetici, umanoidi e intelligenze artificiali. Un confronto diretto tra mondo autentico e mondo moderno. Se questa è la modernità… Moderno sarà lei.

Ore 21:30, Giardini G. Caproni - Ottone

Surrogato d’amore

Spettacolo di e con Paola Giacometti

Esplora con ironia e leggerezza la dipendenza affettiva e il bisogno di sentirsi amati. Un monologo brillante su passioni travolgenti e relazioni che, a volte, sono solo un surrogato dell’amore vero.

DOMENICA 27 LUGLIO

Ore 18:00, Piazza ex Municipio - Ferriere

Aretè. La decadenza e il coraggio

Incontro con Francesco Borgonovo

Vicedirettore de La Verità e firma di Panorama, Borgonovo riflette in questo saggio sulla perdita del coraggio nella civiltà occidentale, riscoprendo l’aretè come forza interiore e dono di sé. Un atto di resistenza alla decadenza, come sottolinea Richard Millet nella prefazione.

Ore 21:30, Piazza delle Miniere - Ferriere

Le Orme - Live

Tra le band italiane più longeve e simbolo del prog rock, Le Orme celebrano nel 2025

i 60 anni di attività con una nuova tournée che ripercorre, tra citazioni e rivisitazioni, il

loro ricco repertorio segnato da complesse e molteplici sperimentazioni.musicali.

Inoltre:

Dal 7 al 20 luglio – Ferriere in occasione di Fol in Fest

Corso Internazionale di Musica

La 39ª edizione del corso, a cura del Maestro Uri Chameidis e in collaborazione con l’Accademia Elikon di Milano, coinvolge una trentina di giovani (6-18 anni), italiani e stranieri, in un percorso creativo tra musica, teatro e arti figurative, con lezioni, attività, prove ed esibizioni.

sabato 19 luglio, Piazza del Municipio

Concerto finale