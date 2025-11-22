L'assessora Fantini ospite a "Nel mirino" assicura: «Il parco della Pertite si farà»

La visione di una città pubblica pensata per riappropriarsi di spazi aperti al servizio dei cittadini c'è, ma lo scontro tra Giunta e opposizione rischia di ritardare i tempi per tutto ciò che riguarda le grandi opere.

Un tema quanto mai di attualità per la nostra Piacenza, al centro della puntata di «Nel Mirino»: nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi, il talk di approfondimento di Telelibertà andato in onda venerdì 21 ha visto ospiti l'assessora all'urbanistica e alla pianificazione per lo sviluppo urbano sostenibile e senza barriere Adriana Fantini, la consigliera comunale capogruppo della civica di centrodestra Patrizia Barbieri ed Enrico De Benedetti, architetto piacentino che da anni dirige l'area tecnica dell’opera metropolitana di Siena e sovrintende il complesso monumentale del Duomo, con il contributo della giornalista di Libertà Patrizia Soffientini.

Ben 43 le grandi opere in cantiere, Fantini ha assicurato che «il parco della Pertite si farà e presto avremo una mostra sul PUG per aumentare ancora di più il processo di partecipazione dei cittadini». Critica Barbieri: «Con questa Amministrazione la partecipazione non c'è, vedo solo tanta confusione. Servono risposte urgenti, su tutte quella per piazza Cittadella ridotta così per causa loro». Infine De Benedetti: «Un sogno per la mia città? La rigenerazione del vecchio ospedale»