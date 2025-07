Lavori alla basilica, San Sisto chiude fino a fine anno

E’ arrivato il momento. Venerdì primo agosto chiuderà per lavori la basilica di San Sisto. Ad annunciarlo è il parroco don Paolo Mascilongo. La fine cantiere è fissata entro il prossimo 31 dicembre. La messa che attualmente (durante l’orario estivo) non si terrà più in basilica sarà quella della domenica mattina alle 9,30. Verrà spostata - stesso giorno e stesso orario - nella vicina Sant’Eufemia. Continueranno ad essere agibili la segreteria parrocchiale, la canonica e il triportico davanti alla facciata della basilica nel quale verrà posta una statua della vergine Maria, illuminata da candele, per chi volesse pregare.

La chiusura della chiesa si è resa necessaria per lo spostamento dei ponteggi interni che, dal presbiterio, ora occuperanno la navata centrale e gli ingressi, rendendo di fatto non possibile la convivenza sperimentata fino ad oggi tra il cantiere e la presenza dei fedeli all’interno della chiesa. L’obiettivo è il miglioramento sismico dell’intera struttura - realizzata su un tempio medioevale tra il 1499 e il 1512 e pronta nel 1514 ad ospitare la celeberrima Madonna Sistina -, miglioramento a partire dai tetti. All’interno si procede invece con il consolidamento degli intonaci delle volte e delle parti ornamentali. Il restauro è coordinato dall’Ufficio Beni Culturali della diocesi in collaborazione con la Soprintendenza.