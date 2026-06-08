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Lavori nelle stazioni, disagi per i pendolari tra Lodi e Piacenza

Gli utenti si sono lamentati per la mancanza di comunicazione chiara e per gli inevitabili ritardi sulla tratta, che hanno superato i 30 minuti

Danilo Di Trani
Danilo Di Trani
|1 ora fa
Lavori nelle stazioni, disagi per i pendolari tra Lodi e Piacenza
1 MIN DI LETTURA
Inizio della settimana complicato per pendolari e viaggiatori. Diversi disagi sul trasporto ferroviario tra Milano e Bologna. A causa di una sessione di lavori sulla tratta - che interessano le stazioni di Secugnago, Tavazzano e Codogno - i passeggeri in partenza da Milano sono dovuti scendere tutti a Lodi per prendere gli autobus sostitutivi per proseguire verso Piacenza e le mete successive.
Gli utenti si sono lamentati per la mancanza di comunicazione chiara e per gli inevitabili ritardi sulla tratta, che hanno superato i 30 minuti.

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