Lavori sulla linea, treni sospesi per 4 giorni tra Piacenza e Codogno

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS italiane) eseguirà lavori di manutenzione straordinaria sulla linea convenzionale Milano – Bologna, fra le stazioni di Codogno e Piacenza. Per consentire l’operatività del cantiere sarà necessario sospendere la circolazione dei treni in quella tratta dalle ore 23:40 di mercoledì 21 alle 4:30 di lunedì 26 maggio 2025. I treni regionali tra Milano Centrale – Bologna sono cancellati nella tratta Codogno – Piacenza (e viceversa). È previsto un servizio con bus fra le due stazioni. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. RFI consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I treni Intercity delle tratte Milano – Pescara/Bari/Lecce, Milano – Napoli/Salerno, Milano – Terni, Milano – Reggio di Calabria e Intercity Notte delle tratte Milano – Lecce, Milano – Siracusa/Palermo, Torino - Salerno saranno limitati nel loro percorso o deviati su itinerari alternativi via Bologna-Verona-Milano o Piacenza-Voghera-Milano con variazioni di fermate e di orario. Previsti bus sostitutivi per le tratte soppresse per alcuni treni Intercity e Intercity Notte.