Lavori sulla Provinciale della Val d’Arda: senso unico alternato a Sperongia
Dal 29 al 30 luglio modifiche alla viabilità nel territorio di Morfasso per il rifacimento della pavimentazione all’altezza del chilometro 13+450
Redazione Online
|1 ora fa
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Nuove modifiche alla circolazione sulla Strada Provinciale 21 di Val d’Arda per consentire un intervento di manutenzione della rete viaria. Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha infatti programmato i lavori di ripresa della pavimentazione stradale in località Sperongia, nel territorio comunale di Morfasso, all’altezza della progressiva chilometrica 13+450.
Per permettere lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 7.30 di mercoledì 29 luglio e resterà operativo fino alle ore 18.30 di giovedì 30 luglio, interessando tutte le categorie di veicoli.
L'obiettivo è consentire l'esecuzione delle opere limitando, per quanto possibile, i disagi alla circolazione e garantendo al tempo stesso la sicurezza sia degli operatori impegnati nel cantiere sia degli automobilisti in transito.
La Provincia invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare le indicazioni dei movieri e a mettere in conto possibili rallentamenti durante le fasi di lavorazione.