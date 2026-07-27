Lavori sulla Provinciale della Val d’Arda: senso unico alternato a Sperongia

Nuove modifiche alla circolazione sulla Strada Provinciale 21 di Val d’Arda per consentire un intervento di manutenzione della rete viaria. Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha infatti programmato i lavori di ripresa della pavimentazione stradale in località Sperongia, nel territorio comunale di Morfasso, all’altezza della progressiva chilometrica 13+450.

Per permettere lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 7.30 di mercoledì 29 luglio e resterà operativo fino alle ore 18.30 di giovedì 30 luglio, interessando tutte le categorie di veicoli.

L'obiettivo è consentire l'esecuzione delle opere limitando, per quanto possibile, i disagi alla circolazione e garantendo al tempo stesso la sicurezza sia degli operatori impegnati nel cantiere sia degli automobilisti in transito.

La Provincia invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare le indicazioni dei movieri e a mettere in conto possibili rallentamenti durante le fasi di lavorazione.