Lavori sull'Alta Velocità, da Piacenza treni deviati sulla linea tradizionale fino al 17 agosto

Piacenza sarà uno dei principali snodi interessati dai lavori di potenziamento della linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Bologna. Da domenica 10 a domenica 17 agosto, infatti, tutti i treni AV saranno deviati sulla linea convenzionale nel tratto compreso tra Milano e Piacenza, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire un importante intervento di rinnovo dell'infrastruttura.

L'investimento ammonta a 10 milioni di euro e prevede la sostituzione di sei deviatoi, ciascuno lungo circa 140 metri e dal peso di circa 200 tonnellate. I cantieri saranno tre e lavoreranno in contemporanea, concentrandosi in particolare nel bivio Piacenza Ovest e nel Posto di Movimento di Livraga.

Ogni giorno saranno impegnati circa 100 tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, con autogrù e mezzi specializzati. Sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna transitano quotidianamente circa 200 treni, che durante i lavori seguiranno un percorso alternativo sulla rete ferroviaria tradizionale.

Dal 18 al 27 agosto la circolazione tornerà progressivamente alla normalità, anche se i convogli viaggeranno inizialmente a velocità ridotta. Il ripristino completo della velocità massima sulla linea è previsto a partire dal 28 agosto.