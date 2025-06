Le manifestazioni antoniniane pronte a decollare

Anche a Piacenza l'anno del Giubileo sarà tema centrale che farà da filo conduttore alle manifestazioni antoniniane, organizzate come da tradizione per celebrare il patrono della nostra città. Momento clou sarà ovviamente il 4 luglio con la messa officiata dal vescovo Adriano Cevolotto nella basilica di Sant'Antonino alle 11 e la consegna dell'Antonino d'Oro. Nel programma, presentato questa mattina, la mostra intitolata "I primi Giubilei e la Piacenza del Trecento", l'apertura dell'oratorio di Santa Maria in Cortina a cura del Touring Club e, alle 21 in piazza Cavalli, "Piacenza nel cuore" con Marilena Massarini. Manifestazioni che inizieranno il 26 giugno e vedranno in programma convegni, concerti e mostre fotografiche. Tutti gli appuntamenti si possono consultare sul sito web del Comune di Piacenza.