Lei di Milano, lui di Rimini, ora vivono a Rodi di Farini: «Qui grande solidarietà»

In montagna si percepiscono segnali minuscoli come formiche. Storie minime che parlano di ritrovata vitalità e desiderio di vivere nella bellezza, senza nascondere le asprezze dell'Appennino. La storia di Manuela Ferrari, sociologa, e Alessandro Mulazzani, scienziato ambientale, che si sono conosciuti a Bracciano. Lei milanese, lui riminese, coppia over 50, vivono a Rodi di Farini dal 2011. Manuela il 29 novembre a Bobbio presenterà un focus sulle imprese di montagna.

«Voglio portare - spiega la sociologa - il valore dell'esistenza di queste montagne, che rimangano presidiate e non diventino terra di nessuno. Uno spazio faticoso ma bello, importante che esista e sia difeso».

L'alta Val Nure? «Fragilissima. In pochi anni perdita di vitalità, attività chiuse, persone andate via. Ma ci sono segnali positivi: lavanda a Roncolo, miele biologico a Predalbora, nuovi giovani nelle frazioni».

Entrambi liberi professionisti, Ferrari e Mulazzani lavorano da remoto. «Serve grande organizzazione, capacità di stare soli, attitudine alla contemplazione. La bellezza nutre, ma mancano stimoli culturali. Grande valore ha la rete di solidarietà iperattiva, aperta a chiunque. Quando succede qualcosa ci sono tutti, anche con noi "foresti". Una comunità unica».