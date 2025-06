L'Ente Farnese: le mura della città in condizioni pietose

"Le Mura farnesiane versano in uno stato pietoso, eppure sono un bene monumentale di straordinaria importanza". Non usa mezzi termini il generale Eugenio Gentile, presidente dell’Ente Farnese. E del resto basta percorrere via XXI Aprile per rendersene conto. Ecco “fontane” di erbe infestanti pendere giù sul vallo, il Bastione Campagna è letteralmente scomparso sotto una vegetazione alternativamente secca e verde e sopra panchine rotte, fontana divelta e un generale abbandono. Il ponticello che conduce a Porta Borghetto in corso di rinascita è invece sommerso di piante ad alto fusto. Immagini di grande trascuratezza. Piacenza se volesse veramente diventare una città turistica dovrebbe prendersi cura del suo bene monumentale per eccellenza, sostiene l'Ente Farnese che ha sollevato questo ed altri temi nel corso della sua assemblea annuale che si è tenuta a palazzo Farnese, presente l’assessore alla Cultura, Christian Fiazza.