L’estate si fa rovente anche a Piacenza. «Temperature a 38° e notti “tropicali”»

Anche Piacenza si prepara al “grande caldo”: è in arrivo nei prossimi giorni un’intensa e duratura ondata di calore, con picchi di oltre 38 gradi, che coinvolgerà in particolare alcune zone della penisola, tra le quali la Pianura Padana. A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega che «questa settimana l’anticiclone subtropicale sarà in progressivo rinforzo, con escalation soprattutto da giovedì e venerdì quando assumerà una componente prettamente nordafricana».

«Il caldo si farà percepire via via sempre più intenso fino a raggiungere una fase di picco a partire da venerdì e per i giorni successivi.In questa circostanza si potranno raggiungere se non superare picchi di 37-38°C in Pianura Padana, specie sul Piemonte - puntualizza Ferrara -, oltre che su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, sull’entroterra sardo punte di 40 gradi».