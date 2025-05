Lezioni di legalità ambientale per 200 studenti

Si sono concluse le attività di informazione e sensibilizzazione dei carabinieri Forestali di Piacenza negli istituti scolastici piacentini che da diversi anni portano avanti importanti progetti didattici ambientali.

Tra questi il Liceo Colombini (nelle diverse sedi cittadine), l’istituto tecnico Agrario Itas Raineri e l’istituto paritario Marconi.

Anche quest’anno tante le classi interessate dai progetti che hanno visto il coinvolgimento di oltre 200 studenti, che hanno così potuto conoscere le diverse attività professionali dei reparti forestali dell’Arma, tra le quali il monitoraggio delle zone boschive e delle aree protette. Particolare attenzione, inoltre, è stata posta sulle attività istituzionali di attualità, parlando ai ragazzi di gestione sostenibile delle risorse ambientali con collegamenti scientifici in tema di tutela della biodiversità.

Il comparto Forestale di Piacenza si inserisce, quindi, in un più ampio progetto di educazione ambientale con l’intento di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere la natura che li circonda ed i comportamenti che ciascuno può assumere per evitare la compromissione dell’ambiente naturale e contrastare i cambiamenti climatici. In sintesi una lezione di legalità ambientale che, se non può essere proposta come materia di studio, può essere sicuramente intesa come stile di vita da mantenere anche dopo gli studi.

Significativa per i carabinieri anche la richiesta di un intervento didattico da parte di Coldiretti Piacenza per l’iniziativa di “Educazione alla Campagna amica”, parlando agli studenti “agromafie” ed “ecomafie”, con gli interessi economici dietro queste attività illegali: «Conoscere le regole e rispettarle significa stare dalla parte della legge», hanno concluso i militari.