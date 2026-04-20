L’immagine sacra di San Rocco torna all’ingresso di Sarmato

Dopo quattordici anni, il Santo è tornato ai sui colori originari, con gli abiti da pellegrino verdi e gialli, il bubbone della peste sulla gamba sinistra e, ai suoi piedi, il cagnolino Reste diventato suo compagno e salvatore fedele. Per i sarmatesi, la storia e l’iconografia del patrono San Rocco sono cosa che si impara fin dalla più tenera età. Per chi invece non ne sa molto, o magari arriva da fuori provincia, da ieri c’è un rinnovato benvenuto all’ingresso del paese: l’immagine sacra realizzata nel 2012 dall’artista piacentino Cristian Pastorelli è stata “rinfrescata” e riappesa con una piccola cerimonia nella parte terminale di via Bettola, all’incrocio con la vecchia via Postumia, oggi la Statale 10 Padana Inferiore.

È stato il Gruppo Alpini di Sarmato a farsi carico della ristampa che oggi è ben visibile all'ingresso del paese.