L'impianto fotovoltaico a Polignano non si farà: c'è l'alt del Consiglio di Stato

A Polignano, l’impianto fotovoltaico, di cui era proposta la realizzazione a qualche decina di metri dal centro abitato, non si deve fare. Lo ha stabilito anche il Consiglio di Stato. Il Comune di San Pietro in Cerro ha vinto ancora, questa volta in appello.

Nulla da fare dunque per la società romana che aveva fatto richiesta di realizzare un sito produttivo di trasformazione di energia solare in energia elettrica da poco meno di 8 megawatt picco, su circa otto ettari di terreni agricoli situati dietro le abitazioni lungo via Caorsana, ossia la Provinciale 20, in direzione Caorso.