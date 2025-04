Lite in via Negrotti, 19enne finisce in ospedale

Una lite tra due persone, un piacentino e un nordafricano, è avvenuta nella tarda serata di martedì 29 aprile in via Negrotti a Piacenza. A farne le spese l'italiano, un giovane di 19 anni, che ha riportato la frattura del naso e della mascella, e a causa delle ferite è stato trasportato all'ospedale di Piacenza. Le cause della lite sarebbero attribuibili futili motivi e sulle quali sono in corso le indagini della polizia.