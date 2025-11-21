Lollobrigida a Piacenza: «Peste suina, l'uscita dalla zona 3 è frutto di un lavoro strategico»

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, è intervenuto a "Gli artigiani del gusto" promosso, organizzato e ospitato dal Gruppo Libertà alle Rotative, che ha posto il focus su due eccellenze piacentine: salumi e vino.

Nell'occasione ha commentato anche la notizia dell'uscita di dieci comuni della nostra provincia dalle restrizioni di zona 3 riguardanti la peste suina.

«Per quanto riguarda la peste suina africana - dice il ministro - l’uscita dalla zona 3 è un risultato importante, soprattutto per ragioni economiche perché questo flagello impoveriva i territori mettendo in difficoltà le popolazioni, le attività venatorie. È stato però compiuto un lavoro strategico fra il governo, il commissario, le regioni e i comuni che ha consentito un cambio di passo strutturale che ha consentito di eradicare la peste suina africana anche dalla Sardegna, dalla Calabria e dal Lazio, da regioni dove era presente da decenni».