Lollobrigida: «Cucina italiana patrimonio Unesco sarebbe risultato storico»

Il ministro ospite di "Artigiani del gusto" organizzato da Editoriale Libertà: «Ma per scaramanzia non azzardo previsioni»

Redazione Online
|2 ore fa
Lollobrigida ospite ad "Artigiani del gusto" organizzato da Editoriale Libertà - © Libertà/Foto Grisoli
1 MIN DI LETTURA
 «Per scaramanzia non azzardo previsioni su quella che sarà a dicembre a Delhi la decisione del Comitato intergovernativo ma sarebbe un risultato storico».
Lo ha detto venerdì 21 novembre il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della seconda edizione di «Artigiani del gusto», evento organizzato da Editoriale Libertà a proposito della candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco.
«Ottenere questo risultato significherebbe valorizzare ancora meglio il modello Italia nella sua capacità di rappresentarci - ha aggiunto Lollobrigida - quindi mettere in condizione le nostre filiere produttive di difendersi anche rispetto al fenomeno dell'Italian sounding che ci deruba di miliardi in tutto il mondo». 

